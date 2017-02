Un francobollo sammarinese per Marco Simoncelli

La data di emissione è prevista per il 7 marzo 2017

San Marino ha deciso di dedicare l'emissione di un francobollo per ricordare la nascita del pilota Marco Simoncelli, che il 20 gennaio 2017 avrebbe compiuto trent’anni, ma purtroppo il 23 ottobre del 2011 si è spenta la sua giovane vita in un incidente mortale nel circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di cinque anni di distanza dalla sua morte, sono ancora moltissime le persone che lo ricordano con affetto.

Così a San Marino, Stato vicino alla sua Coriano e alla Romagna dei motori, ha deciso di dedicargli l'emissione di un francobollo del valore di €2,00, che riporta uno splendido ritratto di Marco Simoncelli, mentre la bandella raffigura il pilota che impenna sulla sua moto a Brno e il suo numero di gara “58”.



