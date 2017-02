A lezione d'Europa al cinema Concordia con la proiezione del film The Great European Disaster



Girato prima della Brexit, è quasi profetico il film che incrocia i linguaggi del documentario con quelli della fiction, alterna narrazione e testimonianze, fotografa le contraddizioni di una UE ormai lontana dall'ideale dei padri fondatori. Lezione d'Europa al cinema Concordia di Borgo per i ragazzi del triennio del liceo. La proiezione promossa da Punto Europa e dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università: conoscere l'Europa, in particolare gli aspetti che riguardano i più giovani, è importante soprattutto ora che San Marino sta negoziando un accordo di associazione con l'Unione. Se è vero che i giovani hanno bisogno di esempi forti, la debolezza dell'Europa si traduce in una perdita di appeal identitario. E così, l'interrogativo ti senti sammarinese o cittadino europeo, è rimasto sospeso.

Nel video l'intervista a Maria Elena D'Amelio, coordinatrice Punto Europa San Marino