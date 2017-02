Bullismo: in crescita i casi a San Marino, almeno 10 dai dati del Servizio Minori

"I casi di bullismo sono in crescita, da qualche unità ad almeno 10" ha sottolineato Riccardo Venturini, Direttore Servizio Minori.



Sicurezza online e scuola. Oggi è la prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, e quella europea della "Sicurezza in Rete" indetta dalla Commissione UE.

Per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive, sui social si può perchè gli attacchi verbali in rete non sono considerati gravi perché non c'è violenza fisica. La maggior parte, 7 su 10, prende di mira l'aspetto fisico, l'abbigliamento e i comportamenti della vittima. Sono sempre 7 su 10 quelli che non giudicano grave pubblicare immagini non autorizzate. Sono tante le iniziative di formazione nelle scuole avviate dalla campagna ministeriale 'Safer Internet Day' che coinvolge anche Università e la Polizia Postale. Anche il Telefono Azzurro è sceso in campo con la campagna vip #NONStiamoZitti.

Il 51% delle persone ha incontrato dal vivo l'autore di una minaccia online, la percentuale sale al 58% tra i più giovani. E' il dato allarmante che emerge dallo studio Microsoft Digital Civility Index che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti e degli adulti in 14 Paesi, rispetto all'educazione civica digitale e alla sicurezza online.

I fenomeni di bullismo stanno crescendo anche nelle scuole elementari e medie sammarinesi.

Nel video l'intervista a Vincenzo Papagni, comandante Polizia Postale Rimini, Monia Talacci vicepreside istituto "G.Villa" Morciano, Riccardo Venturini, Dirett. Servizio Minori San Marino.



