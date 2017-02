Polo della Moda: a che punto siamo?

Era il 7 novembre – in piena campagna elettorale – quando venne posata la prima pietra di The Market. Nell'occasione si parlò dei tempi di realizzazione: 18 mesi. Il polo della moda, dunque, dovrebbe sorgere entro maggio del 2018. A due mesi di distanza c'è chi si chiede a che punto siano i lavori. Al momento, infatti, non si vedono mezzi pesanti nella zona. La Segreteria al Territorio però rassicura: il cantiere vero partirà con l'arrivo della bella stagione, probabilmente fine marzo, inizio aprile. In contemporanea alla realizzazione dell'edificio, si lavorerà su accessibilità e viabilità. Nel progetto sono infatti previste modifiche, come la costruzione di uno svincolo sulla superstrada. Qui, però, siamo in territorio italiano ed entrano quindi in gioco accordi con le amministrazioni locali. Augusto Michelotti conferma che c'è già un'intesa di massima con Anas e comune di Rimini. “Non siamo partiti al buio”, precisa. Serviranno però altri incontri per definire l'accordo e stabilire le competenze. “Sarà fatto presto”. L'obiettivo finale rimane il rispetto delle scadenze. Il cantiere dovrà procedere a spron battuto, per consegnare l'edificio nel tempo prestabilito. Tutto nella norma, quindi. La conferma arriva anche da chi è in contatto con Borletti. Se infatti è vero che “ci si chiama – come dice Michelotti – quando ci sono problemi”, c'è anche chi con l'imprenditore ha un filo diretto e non esita a tranquillizzare: “intorno al progetto c'è grande interesse”.



Monica Fabbri