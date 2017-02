Una storia sconosciuta che riaffiora: 1944-2017, il ricordo dei 5 bimbi uccisi da una mina a Villa Verucchio

Villa Verucchio, 1 novembre 1944. Dei bambini stanno preparando una pista per giocare con le biglie. Dal sottosuolo emerge un fil di ferro. Non possono rendersi conto del pericolo. Sotto quella terra c'è una mina inesplosa. Muoiono cinque bimbi. Una storia sconosciuta che oggi torna a galla grazie alle testimonianze di chi quei momenti li ha vissuti. Parole e racconti trascritti in un libro, "Ghécc", di Silvio Biondi, Amedeo Blasi e Maurizio Matteini Palmerini. Poi uno spettacolo che ha coinvolto i bambini della città.



Mauro Torresi



Nel servizio, il racconto di Teresio Balducci e Venusta Balducci, testimoni di quella tragedia, l'intervista al sindaco di Verucchio, Stefania Sabba, e le parole dei bambini che hanno recitato nello spettacolo teatrale