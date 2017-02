Via Ranco al centro di una serata pubblica a Coriano

A Coriano ieri sera si è parlato di via Ranco durante una serata pubblica organizzata dal sindaco Domenica Spinelli, per informare la cittadinanza su lavori e tempi. La via – come anticipato ieri - tornerà percorribile questa estate e c'è naturalmente grande interesse anche da parte sammarinese considerando che quel tratto di strada collega la zona del Marano anche al territorio della Repubblica, sul versante di Torraccia. Via Ranco è interrotta da febbraio 2015 a causa di una frana. La priorità del primo Cittadino di Coriano è sempre stata la sicurezza, ragione per cui si è preferito aspettare e ripristinare la viabilità senza pericoli per gli automobilisti piuttosto che intervenire subito con soluzioni temporanee e potenzialmente rischiose.