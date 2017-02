Suicidi per crisi economica. Il dramma della povertà non risparmia San Marino

La proiezione del film 'Cronaca di una Passione' al Concordia di Borgo è stata l'occasione per una riflessione

Diminuiscono le persone, ma aumentano i bisogni. 68 famiglie bussano alla Caritas vicariale di San Marino per affrontare una quotidianità fatta di rinunce, pudore e solitudine. La proiezione del film 'Cronaca di una Passione', con in sala il regista Fabrizio Cattani, pellicola coraggiosa che affronta il tema di strettissima attualità dei suicidi per crisi economica in Italia, diventa occasione per parlare di vite pignorate: dal 2012 sono 800 i piccoli imprenditori italiani che hanno scelto, come i protagonisti del film, di togliersi la vita per salvare la dignità.

Un film che scuote nella sua essenzialità di testimonianza, che racconta l'effetto domino di atti giudiziari e mala burocrazia che stritolano i protagonisti del film,

sullo sfondo di una Italia ferita e abbruttita. Dopo la proiezione, la riflessione con il regista sul radicamento della crisi. Che non risparmia nemmeno San Marino.