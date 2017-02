10 febbraio: il “Giorno della Ricordo” per le vittime delle Foibe



Per molto tempo la storia ufficiale ha sottaciuto sulle foibe istriane. Il 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano ha così deciso di recuperare dedicato il “Giorno del Ricordo” ai morti nelle cavità carsiche. In questi pozzi naturali infatti sono stati gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani fra il '43 e il '47.



La prima ondata di violenza esplode subito dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943: in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si vendicano contro i fascisti e gli italiani non comunisti. Torturano, massacrano, affamano e poi gettano nelle foibe circa un migliaio di persone. La violenza aumenta nella primavera del 1945, quando la Jugoslavia occupa Trieste, Gorizia e l'istria. Le truppe del Maresciallo Tito si scatenano contro gli italiani. A cadere dentro le foibe ci sono fascisti, cattolici, liberaldemocratici, socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani e bambini. È una carneficina che testimonia l'odio politico-ideologico e la pulizia etnica voluta da Tito per eliminare dalla futura Jugoslavia i non comunisti.



Nel febbraio del 1947 l'italia ratifica il trattato di pace che pone fine alla Seconda guerra mondiale: l'istria e la Dalmazia vengono cedute alla Jugoslavia. Trecentocinquantamila persone si trasformano in esuli. Anche la sinistra italiana li ignora.