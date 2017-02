Filatelia San Marino: tre francobolli per celebrare David Bowie



Una serie filatelica per celebrare David Bowie e la sua poliedrica carriera. L'autore del foglietto e dell'annullo è Jonathan Barnbrook, noto designer e già curatore della grafica degli ultimi album di Bowie.

Il primo valore mostra il giovane Bowie nei panni dell’astronauta Major Tom, uno dei tanti personaggi interpretati dalla rock star; in alto a destra una stella nera richiama il suo ultimo album, “Blackstar”. Sul secondo valore una rielaborazione della copertina dell’album “Aladdin Sane” evidenzia l’immediatamente riconoscibile fulmine di Ziggy Stardust. Sul terzo francobollo è riportata una fotografia con il profilo di Bowie, utilizzata per la copertina dell’album “Low” e per la locandina del film “L’uomo che cadde sulla Terra”, in cui lui recitò; in alto una corona bianca richiama il Duca Bianco, altro suo personaggio.

Lo sfondo del foglietto raffigura un cielo stellato e riporta il logo “70 Bowie”, creato anch’esso da Barnbrook, che rappresenta sia il nome di Bowie sia il 70° anniversario della sua nascita.