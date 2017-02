Rimini: sede dell'Aibes regionale e sammarinese all'alberghiero "Malatesta"

L'Alberghiero Malatesta di Rimini diventa la sede dell'Aibes, l'associazione italiana dei barman, per l'Emilia Romagna e San Marino.

E' stato firmato il primo protocollo italiano per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Studio e pratica, insomma, per offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo. Sono 800 gli studenti iscritti, tra questi anche dei sammarinesi. L’Aibes, in sinergia con la scuola, fornirà esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali per promuovere e qualificare la figura professionale dei barman. Saranno organizzati specifici corsi di aggiornamento e seminari di formazione tenuti da brand ambassador grazie ad Aibes Promotion.

Nel video l'intervista a Ornella Scaringi, preside alberghiero "Maltesta" Rimini



VA