La sala polivalente di Serravalle diventa l'auditorium "Little Tony"

Inizia il percorso per ricordare il cantante sammarinese. E con l'estate sarà allestita una mostra per celebrarlo.

Una vita di canto, chitarre, riflettori, in Italia e nel mondo, senza mai dimenticare le origini sammarinesi. Oggi Little Tony avrebbe compiuto 76 anni. Antonio Ciacci, questo il suo vero nome, nacque a Tivoli il 9 febbraio 1941, ma era cittadino del Titano. Chiesanuova è il castello a cui appartenevano i suoi genitori. A più di 3 anni dalla morte, gli sarà dedicata la sala polivalente di Serravalle, come riconoscimento del legame tra l'artista e la terra dei suoi avi. Per l'estate è stata annunciata una mostra con abiti di scena indossati dal cantante, copertine di dischi, locandine di film e automobili. E non è escluso che, in futuro, al musicista possa essere intitolata una delle vie della Repubblica.



Mauro Torresi



Nel servizio le interviste a Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, e a Marco Podeschi, segretario di Stato alla Cultura