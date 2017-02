Pesaro: problema sicurezza nel centro storico della città

A Pesaro problemi di sicurezza nel centro storico. Nel frattempo nasce un numero WhatsApp per i cittadini per segnalare abitudini e comportamenti scorretti e pericolosi nei confronti delle fasce deboli.

Nuovi interrogativi sorgono sulla sicurezza, reale o percepita, nel centro storico di Pesaro. In particolare la città ragiona su piazzale Matteotti, una delle porte di ingresso del centro storico, che ha visto episodi di violenza, l'ultimo qualche giorno fa con una rissa da far west. Questo riaccende l'attenzione sulle misure da mettere in campo e anche l'amministrazione comunale studia soluzioni, pensando all'incremento dei vigili e delle telecamere. Ad oggi è presente un occhio elettronico che ruota e inquadra tutta la zona.

Pesaro ha anche attivato un nuovo servizio rivolto ai cittadini per comunicare con la Polizia locale. Si tratta di un numero di telefono - 337 1582545- utilizzabile su WhatsApp per segnalare abitudini e comportamenti scorretti e pericolosi. Un parcheggio in uno spazio riservato ad invalidi occupato da chi non ne ha diritto, per esempio, può essere comunicato con tanto di video, mappa e descrizione.

Nel video l'intervista a Luca Bartolucci, assessore Sicurezza Pesaro



Valentina Antonioli