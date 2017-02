Poletti su San Marino: "Puntate sui giovani che hanno idee"

Il ministro del Lavoro suggerisce innovazioni e start up per far ripartire la crescita. E sul rapporto con l'Italia "le regole di buon vicinato non diventino troppo burocratiche"

Intervenuto alla Stampa Estera di Roma per presentare i dati sul jobs act, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni nella quale ha suggerito a San Marino di puntare sui giovani che hanno idee e sulle start up.



Difende il jobs act voluto dal governo Renzi, il ministro Poletti, dicendo che in meno di due anni gli occupati sono aumentati di 603mila unità e quelli a tempo indeterminato sono 14 milioni 889mila, 440mila in più. Il tasso di disoccupazione è sceso dello 0,9% fermandosi all'11,9%, mentre resta drammatico il 40,1% di giovani senza lavoro.

E a proposito di giovani: per il ministro, che conosce bene San Marino, è a loro che bisogna puntare. E l'Italia può aiutare questa crescita?



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Giuliano Poletti ministro del Lavoro