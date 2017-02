Chiusa la Conferenza dei servizi: via libera alle rotatorie sulla Statale 16

Si è chiusa la Conferenza dei servizi con l’approvazione del progetto definitivo delle opere sulla viabilità che per Rimini prevede la realizzazione di due importanti rotatorie sulla Statale 16 all’altezza degli incroci con la consolare San Marino e con via Coriano. Con la firma di chiusura della Conferenza dei servizi è stato quindi approvato il progetto definitivo delle opere e i costi della loro realizzazione. Inoltre si interverrà attraverso la realizzazione di cinque sottopassi (all’altezza di Via della Fiera; Via Covignano; via Coriano; SS72, via Euterpe) e di un percorso ciclopedonale in località Padulli-Covignano, in modo da andare a ricucire le fratture tra la città a mare e a monte della Statale Adriatica.