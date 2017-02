Invenzioni: dalla Croazia il rubinetto "che non gela mai"

E' orgogliosa, la gente di Ilok - cittadina dell'estremo est

croato, sulle rive del Danubio, da settimane ricoperto di ghiaccio - per quanto fatto da un loro concittadino. Josko Radanovic, ha infatti ideato e realizzato un oggetto particolare; prezioso nel corso dei rigidissimi inverni balcanici. Il rubinetto che non gela mai, in grado di erogare acqua anche ad una temperatura di 100 gradi sotto zero. Centinaia di questi rubinetti sono già stati ordinati in varie località croate: anche in quelle meridionali della Dalmazia, dove quest'anno l'inverno si è fatto sentire, causando non pochi disagi. Particolarmente apprezzata, l'invenzione, anche a Vukovar, dove i Vigili del Fuoco possono

ora operare in qualunque condizione meteo