Salti, cadute e combattimento, il mestiere dello stunt nel cinema insegnato a San Marino

Due giorni di workshop da 16 ore dedicato agli appassionati di cinema, per imparare il mestiere dello stunt, l'acrobata richiesto nei film per fingere cadute, tuffi e salti. Oggi al lavoro una decina di ragazzi tra i venti e trent'anni seguiti dallo stunt fighter Jacub Svec, presente in pellicole degne di nota come Pirati dei Caraibi, Narnia e Brothers Grimm. Per i giovani un'esperienza sul set, che imparano a cambiare comportamento in base all'inquadratura. Elemento fondamentale per il mestiere dello stunt. Per il direttore di Cinephil,Philippe Macina, che ha organizzato appunto le lezioni, questo mestiere "è sempre meno diffuso per via di effetti speciali e digitali sermpre più utilizzate per il film".