Usa: Trump prepara un nuovo bando

Dopo la conferma della sospensione da parte della Corte d'Appello contro il bando anti-Islam, il presidente Usa Donald Trump non molla e - contrariamente a quanto anticipato – non farà ricorso alla Corte Suprema ma si appresta a presentare un nuovo bando, come confermato da lui stesso in nottata. Trump ha anche replicato al presidente iraniano Hassan Rohani che ha parlato di forte risposta degli iraniani di fronte alle minacce Usa: "E' meglio che stia attento".