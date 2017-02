Raccolta del farmaco, 1160 confezioni di farmaci venduti, 160 in più rispetto al 2016

Sono state 1160 le confezioni di farmaci vendute nella giornata di ieri. In totale sono 160 in più rispetto allo scorso anno. Questo il bilancio delle farmacie, Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore, coinvolte per il quarto anno consecutivo nella raccolta del farmaco. L'iniziativa gode dell'Alto Patrocinio della Reggenze e del Congresso di Stato. I farmaci saranno destinati alla Caritas San Marino Montefeltro.