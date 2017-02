L'importanza di imparare la lingua cinese, a San Marino iniziano i corsi

L'Istituto Confucio presenta corsi ed eventi del 2017

L'importanza di imparare la lingua cinese. In Germania è la prima lingua straniera della Facoltà di Ingegneria. Anche in Italia ci sono corsi universitari dedicati allo studio della lingua della seconda potenza mondiale presso oltre trenta atenei.

L'Istituto Confucio organizza un corso che avrà inizio il 27 febbraio; si terranno nel pomeriggio dal lunedì al giovedì per gli studenti, mentre per gli adulti sempre negli stessi giorni dalle ore 18,30 fino alle ore 20,00. A partire da aprile si terrà per la prima volta un corso di Tai-chi Chuan, antica arte marziale, presso la palestra della Scuola Elementare di Murata. Dal 9 al 22 luglio, per gli studenti delle Scuole Superiori e anche per gli studenti dell’Università di San Marino sarà organizzato un Campus Estivo in Cina la cui ospitalità è interamente a carico della Bejin City University di Pechino. Coloro che intendessero parteciparvi dovranno sostenere le spese del viaggio e dell’assicurazione sanitaria. Le iscrizioni sono aperte sia ai corsi che al Campus, per informazioni telefonare alla Segreteria dell’Istituto Confucio San Marino al 0549-882505.