Pedofilia, Papa: 'Come può un prete causare tanto male?'

"Come può un prete, al servizio di Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto male?". E' la domanda che papa Francesco si pone nella prefazione al libro in cui lo svizzero Daniel Pittet racconta gli abusi di un sacerdote, e che la Repubblica propone oggi in prima pagina. Francesco chiede perdono per i preti pedofili, "una mostruosità assoluta, un orrendo peccato", e ricorda che è dovere della Chiesa far prova di estrema severità coi preti che tradiscono la loro missione e con la gerarchia che li dovesse proteggere.