“San Marino by Train”, servizio sospeso dal 31 gennaio

“San Marino by Train” - il servizio per il trasporto turistico tra Borgo e Città ha sospeso le sue corse. Ultima tratta per il trenino: lo scorso 31 gennaio. Nessun rinnovo, al momento, dell'autorizzazione per l'anno in corso, regolata tramite convenzione tra la Elia's Tour e il Congresso di Stato. Era stato già ribattezzato “il trenino della discordia”, dopo le polemiche e prese di posizione - forti e reiterate, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie o all'avvio della stagione estiva – da parte dei commercianti del centro storico. Ed è il governo ora che prende tempo: appena insediati – conferma la segreteria al turismo – vogliamo capire le ragioni che hanno mosso le polemiche del passato, ma – specifica la segreteria – è uno stallo solo “temporaneo”. Già avviati una serie di incontri con tutte la parti in causa – Segreteria e Ufficio del Turismo, associazioni dei commercianti, la Fratelli Benedettini SPA e la Giunta di Città – per confrontare posizioni, analizzare problematiche e arrivare ad una sintesi, che possa venire incontro alle esigenze di tutti.