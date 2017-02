13 anni fa moriva Pantani

« Marco, perché vai così forte in salita?» «Per abbreviare la mia agonia. »

(Marco Pantani a Gianni Mura)

Marco Pantani, nato a Cesena il 13 gennaio 1970 è stato uno dei più grandi ciclisti su strada italiani.

Professionista dal 1992 al 2003, ottenne in tutto 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe vincendo un Giro d'Italia, un Tour de France e la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995.

Soprannominato "il Pirata", ha vinto il Tour de France (nel 1998, 33 anni dopo Felice Gimondi) ed è stato l'ultimo dei ciclisti (dopo Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain) ad aver realizzato l'accoppiata Giro-Tour ovvero la vittoria al Giro d'Italia e al Tour de France nello stesso anno.

Escluso dal Giro 1999 a seguito di un valore di ematocrito al di sopra del consentito, Pantani risentì del clamore mediatico suscitato dalla vicenda e, pur tornato alle gare non molto tempo dopo, raggiunse solo sporadicamente i livelli cui era abituato. Caduto in depressione, morì il 14 febbraio 2004 a Rimini. Le cause sono rimaste sempre oggetto di dibattito.

“La nostra battaglia è tutt'altro che finita". Sono le parole dell'avvocato Antonio De Rensis e di Tonina Pantani in risposta alla Procura di Rimini, che ha archiviato l'inchiesta bis relativa alla morte di Marco. La procura aveva stabilito che il decesso del campione avvenne per overdose.

"Ricorreremo in Cassazione” ha anticipato l'avvocato nel giorno della presentazione del film “Il Caso Pantani”. “Lo faremo per illogicità delle motivazioni”, ha proseguito De Rensis, citato dall'Ansa. “Non ci fermeremo: voglio la verità – è il commento di Tonina Pantani, mamma del 'Pirata' - Spero che ora qualcuno dica quello che sa".