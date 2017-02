Refezione scolastica all'attenzione del “Tavolo Multidisciplinare Educazione alla Salute nelle Scuole”

Riunito il “Tavolo Multidisciplinare ed Intersettoriale di Educazione alla Salute nelle Scuole”, alla presenza dei Segretari di Stato alla Sanità e all'Istruzione. Al centro della discussione il tema dell'alimentazione nel contesto scolastico e la necessità di rivedere i criteri di appalto per le mense, adottando un metodo basato sulla qualità e sulla sostenibilità degli alimenti. A tal fine è stata deliberata l'istituzione di una commissione intersettoriale con il compito di rivedere i criteri di approvvigionamento, mettendo in primo piano la promozione della salute, l'eticità e il rispetto per la produzione locale. Sottolineata nell'occasione l'importanza dell'approccio innovativo e integrato promosso con il Tavolo Multidisciplinare Educazione alla salute / Scuola, sperando di poter in futuro allargare il campo anche ad esponenti del mondo dello sport.