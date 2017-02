Ricerca e innovazione: Università e Lavori Pubblici insieme per i lavori alle pavimentazioni stradali

Presentato oggi un nuovo capitolato speciale d'appalto che unisce la ricerca universitaria all'attività dell'Azienda Lavori Pubblici. Il nuovo documento – che contiene le specifiche tecniche da seguire nell'esecuzione degli appalti – andrà a regolare i lavori per la pavimentazione stradale del 2017.



Alla stesura ha collaborato l'Università di San Marino, con i docenti e gli studenti di ingegneria. In questo modo sarà possibile utilizzare gli strumenti dell'azienda pubblica e, allo stesso tempo mettere in campo nuove tecniche offerte dalla ricerca scientifica (ecosostenibili e basate sul controllo qualità). Tra gli obiettivi c'è quello di creare un gruppo di lavoro tra Università, azienda e Sistema informativo territoriale per programmare gli interventi su base pluriennale.



mt



Nel video, l'intervista a Federico Bartoletti, presidente del CdA dell'Azienda Lavori Pubblici