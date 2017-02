San Valentino, per gli italiani meglio le cene al ristorante. A San Marino fiori e dolci

14 febbraio. Un giorno antipatico per i single, che postano foto e clip contro la festa degli innamorati, e a volte anche per i fidanzati stessi, quasi assuefatti da rose e cioccolatini. Ma a prescindere da chi si tiene alla larga dalle smancerie, San Valentino è la festa per antonomasia degli innamorati. Si festeggia grazie a un santo cristiano che diventò patrono delle coppie. Ed è così che ogni anno in questa data fiorerie, bar, pasticcerie e altri punti vendite fanno il pienone. A San Marino, così come nel resto del mondo, nelle coppie sono più gli uomini ad ingegnarsi per portare a casa un bel regalo.



San Valentino cambia. Secondo un’indagine dell’applicazione dei ristoranti The Fork, se nel 2016 il 61% degli italiani ha dichiarato di passare la festa al ristorante, quest’anno il livello sale al 77. I pacchetti arrivano anche su ordinazione: amazon propone regali hi-tech, oggetti da cucina, accessori per bellezza. Anche i social si danno da fare. Da diversi giorni Facebook tramite messanger consente ti mandare alla dolce metà dediche con cuori e fiori.



Serena Santoli