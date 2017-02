La raccolta porta a porta arriva a Montegiardino, Faetano e in Città. Ecco le novità

In arrivo nuove regole per la raccolta dei rifiuti. Tra marzo e aprile il porta a porta arriverà anche a Montegiardino, Faetano e nel castello di Città. Finora i cittadini interessati sono stati quelli di Chiesanuova, Fiorentino ed Acquaviva (circa 5,200 persone). Il nuovo sistema di raccolta prevede la divisione dei rifiuti in organico, carta, plastica e vetro. Queste le principali categorie.



La nuova fase di introduzione del porta a porta inizierà da Montegiardino il 6 marzo. Il 20 marzo si proseguirà con Faetano, il 3 aprile a Murata e dintorni per arrivare in Città il 24 aprile. L'obiettivo è di raggiungere il 35% della popolazione.





Nel video Giuliana Barulli, referente ambiente Aass, spiega cosa cambierà per i cittadini con l'avvio della differenziata