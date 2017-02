Amazon brevetta consegne pacchi via drone con paracadute

In futuro i pacchi di Amazon potrebbero piovere dal cielo. Brevettato un sistema per la consegna attraverso i droni, che però prevede lo sgancio dall'alto della merce, assicurata ad un paracadute. In base a quanto descritto nel brevetto, scovato dalla Cnn e concesso in settimana dall'ufficio statunitense brevetti e marchi registrati, il drone, una volta sganciato il pacco, vigila sull'atterraggio. E se il vento manda la merce fuori rotta, invia un messaggio radio al pacco, comandando il paracadute, l'ipersostentatore o l'aria compressa al fine di atterrare nel punto esatto che e stato previsto per la consegna.