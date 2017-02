Focus sulle meningiti, l'Iss presenta il gruppo di lavoro sulle vaccinazioni



Più informazione e sorveglianza. Così si può fronteggiare la meningite, malattia dovuta all’infiammazione delle meningi, membrane che rivestono il cervello. Se poi si parla di meningite batterica la questione si fa ancora più complicata. In base alle stime dell’Iss si registrano mille casi l’anno.





Niente allarmismo a patto che ci sia un’attenta sorveglianza. Le notizie sui recenti casi di meningite, che hanno reso noto come la Toscana sia stata la regione più colpita, certo non aiutano a tranquillizzare gli animi. Per questo l’Iss ha ritenuto necessario aggiornare le disposizioni sulle vaccinazioni. Oltre alla loro somministrazione è stato istituito anche un gruppo permanente di lavoro. Opinione condivisa dai presenti: la vaccinazione è in assoluto lo strumento per debellare il germe, noto come meningococco.







Nel video intervista a Massimo Arlotti, direttore malattie infettive di Rimini, Forlì, Cesena e Susanna Guttmann, responsabile UOS Neurologia





