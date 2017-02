17 febbraio - Oggi è la Festa del gatto

La Festa Nazionale del Gatto si festeggia il 17 febbraio ed è nata nel 1990. La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista "Tuttogatto" per stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che così motivò la sua idea nel proporre questa data che racchiude molteplici significati:

- febbraio è il mese del segno zodiacale dell'Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti, proprio come quelli dei gatti

- tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” collegando in tal modo gatti e magia

- il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di sfortuna, che forse deriva dall'anagramma del numero romano XVII, che si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Ma ricordiamo che il nostro amico a quattro zampe è famoso per avere tante vite! Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”.

In varie città d'Italia si festeggia questa giornata con iniziative artistiche o di solidarietà a favore di questi animali.