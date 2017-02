Materia ed Energia, tre giorni di corso per essere felici ed indipendenti

"Materia ed Energy di Q institute per tre giorni al centro Kursaal, a partire da oggi fino a domenica. Patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, il corso si concentra sulla capacità di rendersi felici e indipendenti. Oggi si è parlato della comunicazione tra inconscio e individuazione di problematiche, entrambi da risolvere tramite materia ed energia. Un modo per capire le scoperte della medicina informazionale e della fisica quantistica. Alla base anche le cure cinesi, le biotecnologie olistiche e l'acqua informazionale. Una sala piena grazie alle oltre 250 persone presenti provenienti sia da San Marino che dal resto d'Italia ed Europa.



Nel video intervista a Marco Fincati, relatore del corso e tra i fondatori del Q Institute