Pubblica amministrazione, un workshop dedicato al rifacimento del portale

Alla sede della DGFP si è svolto oggi il workshop finalizzato al rifacimento del portale della pubblica amministrazione. Obiettivo, realizzare una rete fruibile di servizi, delle informazioni e dei documenti detenuti dalla PA, attraverso il web. Il progetto è infatti portato avanti dall’Ufficio informatica, tecnologia, dati e statistica, insieme ad Ariadne e al professor Raffaele Boiano. La modalità di approccio al lavoro di ripensamento del portale PA si basa sul coinvolgimento degli stakeholder nella fase di progettazione. La Direzione generale della Funzione Pubblica ha promosso la revisione integrale del portale sia per quanto riguarda sia i contenuti sia la loro utilità. Il progetto è condiviso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, con l’intento di dare piena attuazione ai principi di trasparenza e partecipazione. Il cittadino-utente non sarà più visto come l’obiettivo delle politiche e destinatario ultimo dei servizi, perché sarà coinvolto già dalla costruzione del servizio, attraverso l’analisi dei suoi bisogni, attese e desideri. L’obiettivo è costruire rapporti basati sulla trasparenza e fiducia reciproca. L’inclusione di tutti gli attori, dai fornitori all’utenza finale, nel processo di definizione del servizio permette di economizzare gli interventi aumentando l’efficienza.