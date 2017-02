USA: Harward si rifiuta di sostituire Flynn

Scelto da Trump come consigliere per la Sicurezza nazionale al posto di Flynn, il viceammiraglio Harward avrebbe declinato l'offerta. L'ex consigliere Flynn avrebbe invece mentito all'Fbi, negando di aver discusso delle sanzioni con l'ambasciatore russo. Il presidente statunitense annuncia intanto per la prossima settimana un nuovo bando sull'immigrazione, 'su misura' della decisione della Corte d'appello che ha sospeso il primo.