Media americani: "Trump pensa a riservisti contro clandestini". La Casa Bianca smentisce

Trump: "Media nemici degli americani"

I media ''non sono nemici della Casa Bianca, sono nemici degli americani''. Il tweet di Donald Trump arriva in serata dopo una giornata segnata da una nuova polemica nell'ormai guerra permanente con i media. A causarla questa volta un documento interno pubblicato dall'Associated Press, secondo cui la Casa Bianca starebbe considerando di mobilitare in 11 Stati sino a 100 mila riservisti della Guardia nazionale per individuare i clandestini illegali. ''Falso al 100%'', ''irresponsabile dirlo'', si e' sdegnato il portavoce del presidente, Sean Spicer, assicurando che ''non c'e' alcuno sforzo di utilizzare la Guarda nazionale per fare retate di immigrati illegali'' e precisando che ''non si tratta di un documento della Casa Bianca''.