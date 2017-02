Una grande rotatoria tra superstrada S.Marino-Rimini e statale adriatica

La Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto definitivo delle opere di completamento sulla viabilità connessa all’Autostrada A14. Piano che nel riminese prevede, tra l'altro, la realizzazione di due rotatorie sulla Statale 16, fondamentali per la fluidificazione del traffico. Ricadute significative anche per San Marino perchè una delle due rotatorie sarà realizzata tra la superstrada Rimini-San Marino e la statale 16. L'altra verrà realizzata invece tra la statale 16 e via Coriano. Saranno di conseguenza eliminati i semafori. Ora spetta a Società Autostrade consegnare il progetto esecutivo ai Comuni interessati e al Ministero delle Infrastrutture, a cui spetterà dare l’ultima approvazione. I tempi dovrebbero essere abbastanza stretti.“Finalmente – commenta il Comune di Rimini - con il via libera del Ministero si potrà procedere alle gare d’appalto delle opere , ultimo atto di un lungo iter, che porterà all’apertura di cantieri molto attesi da tutta la comunità”.