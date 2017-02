Al via alla fiera di Rimini la terza edizione di Beer Attraction

Bionda o bruna non importa, l'importante è che sia birra. A Rimini parte Beer Attraction, la fiera internazionale dedicata a una delle bevande alcooliche più amate. Birre industriali, artigianali, biologiche. Beer Attraction mette insieme grandi marchi e piccoli imprenditori. Nei padiglioni, dal 18 al 21 febbraio, degustazioni, aree food e spazi dedicati ai macchinari per la produzione. Ma non mancano le stranezze.



Mauro Torresi