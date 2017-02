Secondo posto per San Marino al Beer Attraction 2017 con il Birrificio Abusivo

Il Birrificio Abusivo, micro-birrificio con sede nel Titano, arriva 2° classificato nella categoria Rauch (affumicato) al Beer Attraction 2017. La birra che gli ha regalato il podio è la 70%, giudicata favorevolmente dalla Unionbirrai all'interno del contest che premia la birra più buona d'Italia e si tiene in questi giorni alla Fiera di Rimini.

L'azienda, giovane e dinamica, si descrive così "Siamo in 5: mastro birraio, tecnologo alimentare, ingegnere chimico, ingegnere meccanico, barista folle. Facciamo una buona birra con gusto. Da homebrewer di successo ci siamo spinti a realizzare il nostro sogno: il Birrificio Abusivo".

E per ora i risultati sono ottimi.