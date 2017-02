Terrorismo: Nicola Pedde, "San Marino non rappresenta un obiettivo, ma guardia alta"

Abbiamo sentito il Direttore dell'"Institute for Global Studies"

Secondo Nicola Pedde i flussi migratori in direzione dell'Europa tenderanno ad aumentare; ma l'esperto di geopolitica non vede una correlazione importante tra questo fenomeno e il terrorismo jihadista nel Vecchio Continente. Quanto all'esposizione di San Marino a questo rischio, ad avviso di Pedde il Titano non rappresenta un obiettivo in termini di immagine ed ideali. Ma il Direttore dell'"Institute for Global Studies" sottolinea anche che il terrorismo "va a colpire dove trova le condizioni per poter operare"; indispensabile, dunque, mantenere alta la guardia.