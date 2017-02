Informazione: i punti salienti del Codice Deontologico

Approvato circa 10 mesi fa, doveva essere decretato nel corso della precedente legislatura, ma tutto svanì con la caduta del Governo. Il Codice deontologico degli operatori dell'Informazione, al momento, resta sulla carta

Ruolo delicato, quello dell'operatore dell'Informazione, da qui una serie di doveri nei confronti della persona: innanzitutto quello di non discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, orientamento sessuale, o altro. Il codice deontologico si occupa poi del sottile bilanciamento tra privacy e diritto di cronaca. La regola fondamentale è che non si possano pubblicare notizie sulla vita privata dei cittadini se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico. Particolare attenzione è riservata ai minori; con il divieto di pubblicarne il nome qualora siano coinvolti in casi di cronaca, ed evitando possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti. Quindi il capitolo sulla completezza e correttezza dell'informazione; con il rispetto del diritto del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte, o alla replica, se accusato. Viene ribadito inoltre che ogni persona accusata di un reato è innocente fino a condanna definitiva. Un corretto operatore – oltre a verificare sempre e con cura le informazioni - deve indicare le fonti, sempre che queste non chiedano di rimanere riservate. Deve inoltre rendere riconoscibile – nel caso - l'informazione pubblicitaria e non accettare remunerazioni, incarichi o sponsorizzazioni che possano condizionarne l'operato. In caso di sospetta mancata osservanza, di questi doveri professionali, gli operatori dell'informazione sono sottoposti a procedimento disciplinare dall'Autorità Garante dell'Informazione: un organismo a maggioranza di nomina politica, e questo ha suscitato perplessità, in questi mesi, sia da parte del Consiglio d'Europa che dell'Ordine dei Giornalisti italiano. Qualora le responsabilità vengano effettivamente accertate, sono previste una serie di sanzioni; la più grave è la cancellazione del registro.