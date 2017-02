Religione a scuola, sala gremita per dire 'no' all'Istanza che la vuole abolire

“Religione a scuola? Come e perchè”. Una sala Montelupo gremita ha partecipato all'incontro promosso dalle Associazioni e i Movimenti laicali della Diocesi San Marino-Montefeltro per ribadire l’importanza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Nella serata sono state illustrate le modalità di questo insegnamento a livello europeo e italiano, indispensabile nelle parole dei relatori, per comprendere storia, costumi e valori che ci accomunano.

Non solo cattolicesimo nella proposta formativa, ma anche le altre religioni, al fine di far sviluppare negli studenti lo sviluppo dello spirito critico nel rispetto della diversità. Il tutto corredato da un continuo dibattito su questioni etiche e affettive. Una materia, quindi, che ha il merito di rispondere ai bisogni interiori dei ragazzi e alle loro domande profonde.

Da qui la richiesta al Consiglio di rigettare le Istanze d’Arengo - che verranno discusse oggi in Aula - per l’abolizione dell’IRC nelle scuole che, sottolineano, contribuisce alla conoscenza delle nostre radici storico-culturali, e della nostra identità legata inscindibilmente al suo Santo Fondatore.



Relatori: Prof. Sergio Cicatelli, Dirigente scolastico e Pedagogista, Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della CEI e il Prof. Natalino Valentini, Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini/San Marino- Montefeltro