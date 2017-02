Canzoni e favole, i Reggenti in visita negli asili nido

I Capi di stato in visita negli asili nido di San Marino. E’ cominciato alle 9 il giro della Reggenza nelle strutture che ospitano i piccoli dai 12 ai 36 mesi. A Falciano subito la visita della struttura, dopodiché un’educatrice ha raccontato una storia ai bimbi. Dopo poco più di mezz’ora sono le due strutture di Dogana ad aprire le porte alla Reggenza. Nella prima è stata raccontata una favola inglese che rientra nel piano del plurilinguismo, adottato dagli asili nido del Titano. Si passa poi all’altro plesso. I Capi di stato hanno assistito ai momento di raccoglimento dei piccoli, che hanno cantato due brani: “attenti bambini” e “jambo”, musica di origine etiope. Si va nelle due strutture a Cailungo. Si parte con l’esposizione del “progetto ponte”, un libro che servirà ai bambini per il passaggio all’infanzia. Mostrato anche un video sul programma del plurilinguismo, dove i bambini hanno preso parte a un momento di gioco. A seguire i piccoli hanno cantato due canzoni in inglese, dopo che i Reggenti hanno visitato gli spazi. Ultima visita ad Acquaviva, dove le maestre hanno mostrato gli ambienti familiari che accolgono ogni giorno i bambini.



Serena Santoli