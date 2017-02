Il bel tempo ha le ore contate. Fra venerdì e sabato si prevede neve sul Titano

A guardare il sole che splende e il clima mite di questi giorni pare impossibile, ma le previsioni meteorologiche per la notte fra venerdì e sabato “mettono neve” sul Titano. Il sito meteo.sm prevede infatti precipitazioni e un forte abbassamento delle temperature per i prossimi giorni, tanto che si potranno cadere fino a 15 millimetri di neve nella parte più alta della Repubblica. Poi il cielo si schiarirà e tornerà il sole, mentre le temperature rimarranno vicine allo zero almeno fino a domenica.