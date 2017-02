A Palazzo Pubblico una visita istituzionale per la scuola infanzia di Acquaviva

Sono piccini, ma fanno parte della “sezione dei grandi”, perché a settembre andranno alle elementari. La scuola inferiore “Girotondo” di Acquaviva, questa mattina, ha affollato Palazzo Pubblico, per la visita istituzionale della Reggenza. L’incontro rientra nel percorso civico di cittadinanza, che unisce tutte le scuole di San Marino. I bambini hanno recitato due poesie, una in dialetto e una in italiano. Alla Reggenza anche due quadri come omaggio per l’ospitalità. Si tratta di due tele realizzate su una tavoletta, in cui è stato disegnato un girotondo, simbolo della scuola. Un lavoro fatto con le mani delle insegnanti e dei piccoli, che in ludoteca hanno colorato con sabbie speciali e ornato il tutto con piastrelline da mosaico, bianche e azzurre. Non era il primo approccio con i capi di Stato, perché a dicembre i bimbi hanno creato delle bandierine di San Marino, con curiosità e domande da rivolgere ai Capitani. Alla fine della visita, iniziata alle 10, il gruppetto ha potuto visitare l’ufficio, ammirare la sala del consiglio e capire il significato dell’abito dei Reggenti. Un tour didattico concluso con la visita delle due cisterne fuori da Palazzo.



Serena Santoli