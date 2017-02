Schiaffo Trump a Lgbt, cancellate norme Obama: via regole su uso bagni nelle scuole

L'amministrazione Trump ha cancellato le linee guida anti-discriminazione che erano state varate da Barack Obama per proteggere gli studenti transgender, in base alle quali a questi ultimi nelle scuole pubbliche era permesso di usare bagni e spogliatoi in base alla propria identità di genere e non al sesso di nascita. E' la prima importante decisione in tema di diritti civili, giunta al termine di un duro scontro anche all'interno della stessa amministrazione Trump. Oggi il Segretario di Stato Rex Tillerson è in Messico, dove tenterà di ricucire lo strappo sul muro anti migranti.