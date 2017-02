Il testamento biologico alla Camera. Sbrollini (Pd): "Battaglia di civiltà"

I medici hanno rinnovato il loro appello ai parlamentari affinché il testo preveda che l'ultima parola sia del paziente

E' uno di quei progetti di legge destinato a sollevare discussioni: il testamento biologico è stato licenziato dalla Commissione Affari Sociali e a breve approderà alla Camera.



Dopo tre legislature la Commissione Affari Sociali e Sanità è riuscita ad approvare un testo unitario, per quanto possibile, sul testamento biologico. E tutto questo a pochi giorni dal rinnovato appello dei medici, inviato a tutti i parlamentari, per chiedere loro che approvino un testo dove l'ultima parola spetti al paziente.

Denuncia un certo ostruzionismo in Commissione, la deputata Pd, che puntualizza “La parola eutanasia non compare mai”.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Daniela Sbrollini deputata Pd, vice presidente commissione affari sociali e sanità