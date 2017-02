Da aprile in RAI lo stipendio massimo dovrà essere di 240 mila euro

Il Consiglio dei ministri ha completato, con l'approvazione

degli ultimi decreti, la riforma della Pubblica Amministrazione e alla Rai viene messo un tetto di 240 mila euro per i compensi degli artisti.

Ma i vertici della Tv di Stato temono che se si applicasse davvero il tetto di 240 mila euro annui per i contratti con dipendenti e collaboratori, la tv pubblica uscirebbe dal mercato televisivo perchè perderebbe i volti più noti, da Carlo Conti a Fabio Fazio, da Piero e Alberto Angela a Bruno Vespa, da Antonella Clerici ad Amadeus.

Il voto in Consiglio ha aperto un fronte politico che vede esponenti di forze diverse, in accordo tra loro. Si legge su Tweeter Michele Ansaldi "Tetto a stipendi Rai: promessa mantenuta. Leggi vanno applicate. Ministeri hanno compito di governare e non di dare pareri. Stop chiacchiere". Un tweet di Brunetta "Bene Cda #Rai. Rispettare la legge e tetto stipendi a 240 mila euro anche per le star. Stop ai privilegi con soldi canone italiani". Fico su Facebook "Ho chiesto e insistito senza sosta anche su questo punto. Le cose arrivano con un lavoro serio e quotidiano. Teniamo alta la guardia perché non finisce qui".