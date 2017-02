Jocelyn a San Marino RTV "La stessa atmosfera dei primi tempi di Telemontecarlo2"

Jocelyn, una delle voci e dei volti più famosi della tv d'autore, è stato ospite degli studi della Radiotelevisione di Stato sammarinese. "Un atmosfera strana - ha dichiarato alla stampa sammarinese - che mi ricorda molto i tempi indimenticabili di RadioMontecarlo e di TeleMontecarlo. Stessa professionalità, stessa fantasia, stesso entusiasmo. Con pochi mezzi si possono fare cose straordinarie e noi le abbiamo fatte."

Jocelyn ha definito quel periodo "gli anni d'oro" della radio e della tv, ricordando colleghi e amici che hanno fatto la storia della radio come Herbert Pagani, Robertino e tanti altri.

Carlo Romeo, dg della San Marino RTV, ha definito "un onore per noi avere nei nostri studi per una visita una delle personalità che hanno fatto la storia della radio e della tv. Le professionalità e i maestri non hanno tempo. Mina e Celentano in testa alle classifiche sono lì a dimostrarlo, nel caso servisse un esempio. Oggi il mondo della radio e della tv ha un disperato bisogno di novità legate alla qualità e alla sperimentazione di programmi. E' una questione letteralmente vitale per i media e sopratutto per il servizio pubblico.