I ragazzi delle medie oggi a RTV

Questa settimana e la prossima, la scuola media di Serravalle e quella di Città organizzano i laboratori didattici interdisciplinari. Decine i corsi tra i quali street art, pittura su vetro, ceramica, linguaggio dei segni, basket, ciclismo, e anche laboratori per conoscere meglio come funziona la radio e la tv di Stato.

Questa mattina sono venuti a farci visita un gruppetto di ragazzi che volevano scoprire come si "fa il dj" radiofonico, e sono stati Gibo e Lia a insegnare qualche trucco del mestiere. I nostri ospiti hanno avuto anche la possibilità di seguire in diretta la rassegna stampa della redazione internet.

In tarda mattinata arriveranno gli alunni che hanno seguito un laboratorio audiovisivo volto a pubblicizzare i Giochi dei Piccoli Stati e il ruolo di San Marino.

Durante la realizzazione del video sono stati seguiti dal regista Antonio Prenna e dal Responsabile di Produzione Danilo Berardi.