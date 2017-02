San Patrignano, i primi sei laureati della comunità, ora dottori in psicologia



Dopo cinque anni di collaborazione con Uninettuno, la comunità di recupero per i ragazzi in difficoltà di San Patrignano, ha consegnato i diplomi ai primi sei laureandi, ora dottori in piscologia, della struttura di Coriano. Gli argomenti affrontati nelle tesi erano tutti a carattere sociale: orientamento nelle carceri, dislessia, dipendenza da gioco, relazioni di aiuto in comunità, abuso sessuale e tossicodipendenza. In tutto sono 30 gli iscritti che hanno iniziato a studiare per ottenere una laurea triennale. Il 70% di loro si dedica alla psicologia, ma ci sono corsi anche di giurisprudenza, scienze della comunicazione e di economia e commercio. Gli studenti seguono le lezioni e si preparano al computer, poi i docenti arrivano a San Patrignano per la sessione d’esame.





Gli studenti hanno tra i 25 e i 40 anni. Per il rettore di Uninettuno, Maria Amata Garito “agli studenti è stato suscitato un interesse nei confronti della ricerca”. Alcuni entrano già con la triennale alle spalle. Per questo possono conseguire, per completare il percorso formativo, anche gli ultimi due anni di magistrale. Una possibilità in più per trovare lavoro. Un ragazzo qualificato in economia e commercio è in contatto con un marchio noto specializzato in arredo e bricolage. Quelle di oggi non sono le ultime lauree, entro l’anno, dicono dalla comunità: ce ne saranno altre.





Nel video, intervista a Gabriele Toccafondi, sottosegretario ministero Istruzione e Virgilio Albertini, laureando





Serena Santoli