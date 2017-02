A Rimini l'8 marzo un incontro per Gessica Notaro, la zia "forse ci sarà anche lei"

Sarà l'8 marzo, giorno della festa delle donne, l'incontro dedicato a Gessica Notaro, la 28enne di Rimini sfregiata con l'acido la notte del 10 gennaio scorso. Un'iniziativa che si svolgerà al teatro degli Atti e che, in base alle sue condizioni di salute, vedrà tra i presenti la stessa Notaro. Sarà un'occasione per raccontare storie e testimonianze per chi combatte i femminicidi e i casi di maltrattamenti. Durante la conferenza, che si è tenuta questa mattina alla sede della casa delle donne, l'associazione "rompi il silenzio" ha parlato di dare rispose ai tanti casi di violenza contro le donne con la prevenzione. Loredana Botturi, zia della giovane. era presente all'incontro e ha detto che Gessica Notaro "non vede l'ora di uscire ed è molto contenta del sostegno dimostrato da tutti".