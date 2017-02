Rimini, un congresso sulla violenza alle donne: un femminicidio ogni tre giorni

Milleseicentoventotto i bambini orfani degli ultimi 15 anni. Hanno perso la mamma a causa di femminicidio, consumato, nella maggior parte dei casi, all’interno delle mura domestiche. Al centro congressi Sgr di Rimini oggi si è parlato di violenza alle donne. Il punto di vista dei medici, quindi dei segni sul corpo e delle conseguenze dei gesti feroci, compiuti contro le donne.

Solo nel 2016 i centri di Rimini hanno accolto quasi tremila donne. Secondo i dati, si verifica un femminicidio ogni tre giorni. Dieci al mese.

Piaga del fenomeno, i casi sommersi. Quando, per paura, si preferisce non chiedere aiuto a nessuno. Numeri che farebbero salire ancora di più l’asticella di queste vicende, causate per lo più da motivi passionali.



Nel video intervista a Elisabetta Pillai Ausl Rimini e Maurizio grossi presidente medici chirurghi odontoiatri Rimini



Serena Santoli